Charter Communications: Potenzial von +32,68%?

Die Aktie von Charter Communications hat in den letzten Tagen am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung hingelegt. Gestern stieg sie um +2,34%, und die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage summieren sich auf +2,65%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Charter Communications bei 417,45 EUR. Wenn sie Recht behalten, eröffnet dies ein Potenzial von +32,68% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen 9 Analysten die Aktie als starken Kauf und 3 weitere geben ein Kauf-Rating ab. Weitgehend neutral haben sich 14 Experten positioniert und vergeben die Bewertung “halten”. Nur noch 2 Analysten sind der Meinung, dass Anleger Verkaufen sollten. Der Anteil...