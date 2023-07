Charter Communications: Potenzial von +20,12% - Kursziel bei 410,53 EUR

Die Aktie von Charter Communications hat sich gestern mit einem Plus von +0,05% am Markt behaupten können. In den vergangenen fünf Handelstagen wurde ein Anstieg um +1,24% verzeichnet. Der Markt zeigt sich zurzeit relativ optimistisch.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für Charter Communications 410,53 EUR. Dieser Wert liegt um +20,12% über dem aktuellen Kursniveau und wird im Durchschnitt von Bankanalysten prognostiziert.

Von insgesamt 28 Analysteneinschätzungen stufen derzeit 9 die Aktie als starken Kauf ein. Weitere 3 Experten empfehlen den Kauf der Aktie und sehen sie somit positiv. Die Mehrheit positioniert sich allerdings neutral (14) oder hält die Bewertung “Verkaufen” (2).

Das Guru-Rating für Charter Communications verbesserte sich auf einen Wert von 3,68 nach zuvor ebenfalls erreichtem Wert von...