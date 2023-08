Charter Communications: Potenzial von +15,07% laut Analysten

Die Aktie von Charter Communications hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag einen Kursanstieg von +1,16% verzeichnet. Doch was sagen die Analysten dazu?

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 443,89 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +15,07% eröffnen. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen 9 Analysten den Kauf der Charter Communications-Aktie und weitere 4 sehen sie als optimistisch an. Der Großteil – nämlich 13 Expert*innen – bewerten das Wertpapier jedoch neutral. Lediglich zwei Analyst*innen sprechen sich für einen Verkauf aus.

Somit sind insgesamt +46,43% der befragten Analyst*innen noch immer optimistisch gestimmt bezüglich des weiteren Verlaufs des...