Charter Communications: Potenzial für einen Anstieg von +21,34%

Die Aktie von Charter Communications wird nach Ansicht der Analysten am Markt unterbewertet gehandelt. Das mittelfristige Kursziel beträgt 410,71 EUR und bietet somit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +21,34%. Obwohl die Aktie in den letzten fünf Handelstagen um +4,06% gestiegen ist – davon allein am 03.07.2023 um weitere +0,23% – teilen nicht alle Experten diese optimistische Einschätzung.

• Charter Communications: Am 03.07.2023 mit einem Zuwachs von +0,23%

• Das Kursziel des Unternehmens beträgt aktuell 410,71 EUR

• Der Guru-Rating-Wert wurde auf nunmehr 3,68 angehoben

Laut Bankanalysten ist das Unternehmen im Mittel- bis Langfristbereich ein starkes Kaufsignal (9 Analysten), während drei Experten es als eher positiv bewerten (“Kauf”). Die Mehrheit sieht die Entwicklung jedoch neutral (“halten”, insgesamt 14). Nur...