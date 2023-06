Charter Communications: Das Kursziel von 417,72 EUR könnte eine erhebliche Rendite bringen

Die Aktie von Charter Communications hat in den letzten fünf Handelstagen zwar leicht an Wert verloren (-0,28%), aber gestern konnte sie mit einem Plus von 0,40% zulegen. Die derzeitige Marktstimmung ist jedoch neutral und Analysten sind der Meinung, dass die Aktie nach wie vor unterbewertet ist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 417,72 EUR – ein Potenzial von +35,66%. Während neun Analysten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen und drei weitere als “Kauf”, bewerten 14 Experten sie als “halten”. Nur zwei Analysten empfehlen einen Verkauf. Insgesamt sind also noch immer +42,86% aller Analysten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt auch weiterhin stabil bei einer Bewertung von 3.68.