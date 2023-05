Charter Communications: Kursziel bei 417,98 EUR

Charter Communications-Aktie ist nach Ansicht der Analysten unterbewertet und bietet Investoren ein Kurspotenzial von +32,10%.

• Charter Communications verzeichnete am 04.05.2023 einen Rückgang um -2,33%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 417,98 EUR

• Der Trend-Indikator Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,65

Am gestrigen Handelstag erlitt Charter Communications einen Verlust von -2,33%, was in den letzten fünf Handelstagen zu einem Rückgang von insgesamt -5,39% führte.

Dies lässt darauf schließen, dass der Markt gegenwärtig relativ pessimistisch eingestellt ist.

Das aktuelle Kursziel für die Charter Communication-Aktie liegt bei 417.98 EUR.

Die Bankanalysten sind sich im Durchschnitt einig darüber und prognostizieren somit eine mögliche Erhöhung des Aktienkurses um +32.10%.

Jedoch teilen nicht alle...