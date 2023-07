Charter Communications: Kursziel bei 398,06 EUR

Die Aktie von Charter Communications hat in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von +1,13% verzeichnet, mit einem bemerkenswerten Plus von +3,27% am 18.07.2023. Der Markt zeigt sich derzeit relativ optimistisch.

Laut dem Durchschnitt der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Charter Communications bei 398,06 EUR – ein potenzielles Kurspotenzial von +15,42%. Von insgesamt 28 Analysten geben derzeit 9 ein “starker Kauf”-Rating ab und weitere 3 empfehlen die Aktie zum Kauf. Das Rating “halten” wird von weiteren 14 Experten vergeben. Lediglich zwei Analysten sehen die Notierung als Verkauf an.

Das Guru-Rating beträgt nun durchgängig seit einiger Zeit solide 3,68 Punkte.

Dieses Ergebnis spiegelt eine positive Einschätzung wider und kann Investoren überzeugende Argumente liefern.