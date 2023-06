Charter Communications: Kurspotenzial von über 33% – Analysten empfehlen Kauf

Die Aktie von Charter Communications hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,91% verzeichnet. Gestern gab es sogar einen Anstieg um +2,08%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Charter-Communications-Aktie bei 415,80 EUR. Das entspricht einem Kurspotenzial von mehr als 33%, falls die Prognose zutrifft. Von insgesamt 28 Analysten bewerten derzeit 12 die Aktie positiv mit “Kauf” oder “Starker Kauf”, während sich 14 Experten neutral positionieren und zwei Analysten zum Verkauf raten. Das Guru-Rating bleibt mit 3,68 unverändert.

Fazit: Derzeit sehen viele Bankanalysten gute Chancen für Investoren in Charter Communications und empfehlen den Kauf der Aktie.