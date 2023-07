Charter Communications: Kurspotenzial von +16,73% auf 405,52 EUR

Die Aktie von Charter Communications hat am Finanzmarkt gestern einen Anstieg um +0,65% verzeichnet. Damit summiert sich die positive Entwicklung der letzten fünf Handelstage – also einer kompletten Woche – auf insgesamt +2,95%. Der Markt zeigt sich in dieser Hinsicht optimistisch.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Charter Communications bei 405,52 EUR gesehen. Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und Investoren ein Kurspotenzial von +16,73% eröffnet. Trotz des positiven Trends teilen jedoch nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Insgesamt bewerten 9 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 3 als Kaufempfehlung mit einem optimistischen Blickwinkel. Die Bewertungen “Halten” und “Verkauf” wurden jeweils von 14 bzw. 2 Experten vergeben.

Das Guru-Rating hat sich nun bei...