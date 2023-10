Charter Communications: Kurspotenzial von +11,23%

Am gestrigen Tag hatte die Charter Communications-Aktie an der Börse einen Rückgang von -0,14% zu verzeichnen. In den letzten fünf Tagen sank der Aktienkurs um insgesamt -1,67%. Diese negative Entwicklung überrascht Analysten und wirft Fragen auf.

Das mittelfristige Kursziel für Charter Communications ist 452,91 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +11,23%, falls sich die Prognosen bewahrheiten. Allerdings sind nicht alle Experten optimistisch gestimmt nach dem schwachen Trend in jüngster Zeit.

9 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, während 5 weitere ein “Kauf”-Rating vergeben haben. 13 Experten halten eine neutrale Position und zwei betrachten sie als Verkaufskandidaten. Somit liegt der Anteil optimistischer Analysten bei +48,28%.

Zusätzlich dazu bleibt das Guru-Rating unverändert bei 3,72.