Charter Communications: Aufwärtspotential von +18,99% - Kursziel bei 397,93 EUR

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Charter Communications einen Verlust von -2,12% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich ein kleines Plus von +0,79%. Trotz der jüngsten Entwicklung scheinen Analysten das Potenzial für eine deutliche Aufwärtsbewegung zu sehen.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 397,93 EUR und impliziert damit eine mögliche Rendite von +18,99%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese optimistische Einschätzung. Von insgesamt 28 Experten empfehlen aktuell immerhin noch 12 den Kauf der Aktie.

Ein Blick auf den Guru-Rating-Indikator zeigt zudem eine Verbesserung: Das Rating ist nunmehr auf 3,68 angestiegen (vorher: ebenfalls 3.68).