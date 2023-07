Charter Communications: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Die Aktie von Charter Communications hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,65% erreicht und liegt auch gestern mit einem Zuwachs von +1,63% im positiven Bereich. Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 406,86 EUR. Damit eröffnet sich laut ihrer Einschätzung aktuell ein Kurspotenzial in Höhe von +11,41%.

• Charter Communications legt am 27.07.2023 um +1,63% zu

• Mittelfristiges Kursziel der Aktie beträgt 406,86 EUR

• Derzeit empfehlen 42,86% der Analysten die Aktie zum Kauf

Während neun Experten die Charter-Communications-Aktie als “starken Kauf” bewerten und drei weitere das Rating auf “Kauf” setzen, zeigen sich 14 weitere Analysten eher neutral und vergeben das Urteil “halten”. Nur zwei sehen momentan einen Verkaufsgrund.

Das Guru-Rating für die Aktie ist nun bei 3,68...