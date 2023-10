Charter Communications: Analysten sehen Potenzial von +9,04%, Kursziel 453,53 EUR

Die Aktie von Charter Communications hat in den letzten fünf Handelstagen zwar einen neutralen Trend gezeigt. Doch das mittelfristige Kurspotenzial ist laut Bankanalysten beträchtlich: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 453,53 EUR und damit um +9,04% über dem aktuellen Wert.

• Charter Communications steigert das Potential für Investoren um +9,04%

• Neun Analysten empfehlen die Aktie als “stark kaufen”, während es zwei Verkaufsempfehlungen gibt

• Der bewährte Guru-Rating-Indikator bleibt unverändert bei 3,72

Am gestrigen Tag gab die Aktie von Charter Communications um -1,05% nach und schließt sich damit der insgesamt neutralen Stimmung am Finanzmarkt an. Die Mehrheit der Analysten jedoch sieht weiterhin ein beachtliches Aufwärtspotenzial.

Insgesamt neun Experten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie. Fünf Analysten...