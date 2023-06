Charter Communications: Analysten sehen Potenzial von +34,04%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Charter Communications einen leichten Rückgang um -0,01%. Auf Sicht der vergangenen fünf Handelstage konnte jedoch ein Plus von +0,62% erzielt werden. Derzeit ist die Stimmung am Markt neutral.

Die Bankanalysten sind sich jedoch einig in ihrer Einschätzung: Das mittelfristige Kursziel für Charter Communications liegt bei 416,20 EUR. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +34,04% bieten. Im Moment teilen nicht alle Experten diese Meinung aufgrund des kürzlichen neutralen Trends.

Aktuell empfehlen 9 Analysten den Kauf der Aktie und weitere drei sprechen eine optimistische Kaufempfehlung aus. Die Bewertungen “halten” und “verkaufen” wurden jeweils durch 14 bzw. zwei Analysten vergeben.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,68 unverändert positiv und unterstreicht somit das...