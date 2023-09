Charter Communications: Analysten sehen Potenzial von +10,03% beim Kursziel von 447,15 EUR

Charter Communications konnte am gestrigen Handelstag eine positive Kursentwicklung von +3,18% verzeichnen und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar um insgesamt +6,56% zulegen. Die Stimmung am Markt ist derzeit demnach relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Charter Communications bei 447,15 EUR – ein Potenzial von +10,03%. Allerdings sind nicht alle Experten derselben Meinung nach der jüngsten positiven Entwicklung. Während 9 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 5 das Rating “Kauf” setzen, bewerten 13 Experten sie mit “halten”. Lediglich zwei bleiben skeptisch und empfehlen einen Verkauf.

Aber auch unabhängig davon bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,72 konstant positiv. Insgesamt zeigt sich also eine überwiegend optimistische Einschätzung durch die...