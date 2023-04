Charter Communications: Analysten sehen Kurspotential von -20,05%

Die Aktie von Charter Communications konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung verzeichnen und legte um +7,64% zu. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich somit ein Plus von insgesamt +11,66%. Die Stimmung der Bankanalysten ist optimistisch.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Charter Communications im Durchschnitt bei 418,30 EUR gesehen. Dies würde allerdings einem Kursrisiko von -20,05% entsprechen. Nicht alle Analysten teilen diese Einschätzung nach dem positiven Trend in den letzten Tagen.

Insgesamt empfehlen neun Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere neun als Kauf. Vierzehn Experten bewerten sie mit Halten und zwei sind der Meinung, dass man sie verkaufen sollte.

Das Guru-Rating wurde auf 3,67 herabgestuft (zuvor: 3,71).

