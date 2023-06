Charter Communications: Analysten prognostizieren Potenzial von +26,26%

Charter Communications hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt hingelegt und in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +7,62% erzielt. Die Bankanalysten sehen die Aktie derzeit unterbewertet.

• Charter Communications stieg um +5,03%

• Kursziel bei 407,80 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,68

Das mittelfristige Kursziel für Charter Communications liegt aktuell bei 407,80 EUR. Dies bedeutet ein Potential von +26,26%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach dem kürzlichen positiven Trend.

9 Analysten haben die Aktie als starken Kauf empfohlen und weitere 3 als Kauf eingestuft. Rundherum neutral sind sich hingegen 14 Experten sicher und bewerten sie mit “halten”. Nur zwei trauen ihr keinen Erfolg zu. Insgesamt ist jedoch noch immer knapp die Hälfte aller Analysteneinschätzungen optimistisch...