Charter Communications: Aktie hat ein Kurspotenzial von +16,46%

Die Charter Communications-Aktie wird derzeit nach Ansicht von Analysten nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 397,57 EUR und bietet damit den Anlegern ein Potenzial von +16,46%. Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie eine positive Entwicklung um +0,24%, was sich in einer Gesamtsteigerung von +3,14% über die letzte Handelswoche widerspiegelt.

• Charter Communications legt am 13.07.2023 um +0,24% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 397,57 EUR für die Charter Communications-Aktie

• Der Guru-Rating-Wert hat sich auf 3,68 erhöht

Obwohl einige Experten immer noch skeptisch sind und eine Verkaufsempfehlung aussprechen würden (2 Analysten), teilen derzeit mehr Analysten (9) die Meinung eines starken Kaufs. Weitere drei halten das Rating “Kauf” für angemessen und vierzehn bezeichnen den Wert als “halten”. Die...