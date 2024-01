Charter Communications Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Charter Communications-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 24 für die letzten 7 Tage. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,37, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Aktie nach RSI-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über Charter Communications in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält auch aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Charter Communications-Aktie, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage.

Analysten bewerten die Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 6 "Gut", 5 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 21,74 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Charter Communications eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.