Chart Wars: Amazon- und Alphabet-Aktien im Abwärtstrend, während der Bärenmarkt weiter tobt

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) und Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) haben beide am 16. August einen Abwärtstrend eingeschlagen. Als der S&P 500 den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt an der Spitze des letzten kurzfristigen Bullenzyklus verwarf. Die beiden Tech-Giganten stehen an dritter, fünfter und sechster Stelle der SPY-Gewichtung, wobei Amazon mit 7,64% und Alphabet Class A und Class B mit 4,04% bzw. 3,85% gewichtet… Hier weiterlesen