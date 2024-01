Chart Industries Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Chart Industries Inc.":

Die Aktie von Chart Industries weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinen einen niedrigeren Dividendenprozentsatz von 0 % auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt die Rendite von Chart Industries mit -2,59 Prozent deutlich unter dem Sektor-Durchschnitt von 2087,37 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chart Industries liegt bei 60,28, was als "Neutral" bewertet wird, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Chart Industries in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für das Unternehmen gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung als "Neutral".