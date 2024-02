Chart Industries Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Chart Industries verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,93 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 403,39 Prozent, was bedeutet, dass Chart Industries im Branchenvergleich eine Underperformance von -401,45 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 242,55 Prozent im letzten Jahr, wobei Chart Industries 240,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Chart Industries investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie einen geringeren Ertrag in Höhe von 17,01 Prozentpunkten erzielen können. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens, die ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Chart Industries derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,89 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 31 Prozent liegt. Die Branche "Maschinen" hat einen Wert von 31,79. Aus dieser Perspektive betrachtet wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Chart Industries ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Neutral" Bewertung der Anleger-Stimmung führt. Basierend auf dieser Auswertung ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".