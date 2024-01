Charmacy Pharmaceutical Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Für den Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Charmacy Pharmaceutical beträgt 96,36, was auf eine "Schlechte" Bewertung hindeutet. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 42,66, was zu einer "Neutralen" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Charmacy Pharmaceutical ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,33 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet.

Der Aktienkurs von Charmacy Pharmaceutical hat im letzten Jahr eine Rendite von 102,96 Prozent erzielt, was 120,05 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -16,3 Prozent, und Charmacy Pharmaceutical liegt aktuell 119,27 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf Charmacy Pharmaceutical wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung. Analysten haben die Kommentare und Befunde in sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral ist. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Daher wird Charmacy Pharmaceutical in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.