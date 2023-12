Charmacy Pharmaceutical Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Analyse von Charmacy Pharmaceutical basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 24,44 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 48,57, was darauf hindeutet, dass Charmacy Pharmaceutical weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Charmacy Pharmaceutical also eine positive Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Charmacy Pharmaceutical in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Charmacy Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +80,18 Prozent erzielt. Während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -10,96 Prozent gefallen sind, verzeichnete Charmacy Pharmaceutical eine Performance von 69,22 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,29 Prozent verzeichnete, liegt Charmacy Pharmaceutical mit einer Überperformance von 79,51 Prozent deutlich im Plus. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite von Charmacy Pharmaceutical liegt mit 3,25 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.