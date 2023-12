Charmacy Pharmaceutical Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Charmacy Pharmaceutical hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,25 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche erhält die Aktie von Charmacy Pharmaceutical daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Charmacy Pharmaceutical im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Gesundheitspflege") eine Rendite von 69,22 Prozent erzielt, was 79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu liegt die durchschnittliche Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche in den letzten 12 Monaten bei -10,49 Prozent. Auch hier übertrifft Charmacy Pharmaceutical mit 79,71 Prozent die durchschnittliche Rendite deutlich. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Charmacy Pharmaceutical derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,87 HKD, während der Kurs der Aktie bei 12,8 HKD liegt, was einer Abweichung von +29,69 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 12,87 HKD entspricht aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von -0,54 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Charmacy Pharmaceutical weist hier einen Wert von 11,57 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 25,92, was einem Abstand von 55 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.