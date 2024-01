Charmacy Pharmaceutical Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Charmacy Pharmaceutical liegt der RSI aktuell bei 73,61, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 41, was als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine Einstufung von "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur Branche "Gesundheitspflege" hat die Charmacy Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von 102,96 Prozent erzielt, was 119,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt die mittlere jährliche Rendite -16,03 Prozent, und die Charmacy Pharmaceutical liegt aktuell 118,99 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für die Charmacy Pharmaceutical wird als durchschnittlich eingestuft, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Charmacy Pharmaceutical bei 10,24 HKD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 12,3 HKD, was einen Abstand von +20,12 Prozent zur GD200 darstellt. Im Vergleich zur zurückliegenden 50-Tage-Linie (GD50) ergibt sich jedoch eine Differenz von -0,89 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse eine Einstufung als "Gut".