Charmacy Pharmaceutical Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Charmacy Pharmaceutical in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. Über Charmacy Pharmaceutical wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Charmacy Pharmaceutical derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,8 HKD, womit der Kurs der Aktie (11,42 HKD) um +16,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,86 HKD. Dies wiederum entspricht einer Abweichung von -11,2 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende hat Charmacy Pharmaceutical mit einer Dividendenrendite von 3,25 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,81%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt -0,56 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Charmacy Pharmaceutical-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Charmacy Pharmaceutical bei 11,57, was unter dem Branchendurchschnitt (25,95) liegt. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.