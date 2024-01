Charmacy Pharmaceutical Aktie: Abwarten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Charmacy Pharmaceutical wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 96,88 Punkten, was darauf hinweist, dass Charmacy Pharmaceutical überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um Charmacy Pharmaceutical wurde auf sozialen Plattformen betrachtet, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Ebenso wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Im Branchenvergleich hat Charmacy Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 102,96 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -15,92 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +118,88 Prozent für Charmacy Pharmaceutical. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag Charmacy Pharmaceutical 119,61 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Charmacy Pharmaceutical derzeit eine Rendite von 3,25 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,97 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.