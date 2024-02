Charm Care Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Sentiment und Buzz rund um Charm Care Kk können über einen längeren Zeitraum analysiert werden, um Rückschlüsse auf die langfristige Stimmung zu ziehen. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch negative Themen in Bezug auf Charm Care Kk diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs um +7,19 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt und auch über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+6,06 Prozent Abweichung). Daher erhält die Charm Care Kk-Aktie ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Charm Care Kk-Aktie, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Sowohl der RSI7 (39,49) als auch der RSI25 (44,42) führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.