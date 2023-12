Charm Care Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Bewertung von Charm Care Kk in Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Die Gesamtbewertung in diesem Punkt ergibt somit eine Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Charm Care Kk von 1102 JPY eine Entfernung von -5,66 Prozent vom GD200 (1168,09 JPY), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1136,26 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Charm Care Kk-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Charm Care Kk liegt bei 63,89, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 für die Charm Care Kk bewegt sich bei 59, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger zeigen sich in Social Media neutral eingestellt gegenüber Charm Care Kk. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Auf dieser Basis erhält Charm Care Kk daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Charm Care Kk von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

