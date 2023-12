Charlotte's Web Holdings Aktie: Was für eine Niederlage!

Aktienanalyse: Charlottes Web

Investoren, die derzeit in die Aktie von Charlottes Web investieren, können eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was 2,49 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt bei Arzneimitteln liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Dividende, was die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Charlottes Web liegt bei 60,66, was auf eine neutrale Situation hinweist. Das bedeutet, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 51. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie eine Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat Charlottes Web im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,67 Prozent erzielt, was 38,71 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Bereich der Arzneimittelbranche liegt die Aktie 34,78 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung rund um die Aktie von Charlottes Web neutral ist, basierend auf der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negatives Bild für die Aktie von Charlottes Web in Bezug auf Dividendenrendite, Relative Strength Index, Branchenvergleich Aktienkurs und Sentiment und Buzz.