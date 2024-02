Charlotte's Web Holdings Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse der Charlottes Web-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,24 USD verläuft. Aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 0,144 USD ergibt sich ein Abstand von -40 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,19 USD, was einer Differenz von -24,21 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich hat die Charlottes Web-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -70,48 Prozent erzielt, was 51,78 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -17,45 Prozent, wobei Charlottes Web aktuell 53,03 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Charlottes Web-Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum konstant, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu fünf Tagen mit vorherrschend negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Charlottes Web, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.