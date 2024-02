Charlotte's Web Holdings Aktie: Hilfe!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Charlottes Web war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten an acht Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Charlottes Web liegt bei 0 Prozent, was 2,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Arzneimittelbranche liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Des Weiteren zeigt sich, dass Charlottes Web in den sozialen Netzwerken über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was auf ein insgesamt positives Stimmungsbild hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung über diesen Zeitraum hinweg blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für Charlottes Web in diesem Punkt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Charlottes Web liegt bei 72, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 76,92, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für die letzten 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Schlecht" für das Unternehmen.