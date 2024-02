Charles River Laboratories Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse des RSI für Charles River Laboratories verwenden wir sowohl den RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 37,21 Punkten, was darauf hinweist, dass Charles River Laboratories weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt an, dass Charles River Laboratories überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält das Charles River Laboratories-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Charles River Laboratories in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher erhält Charles River Laboratories eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen zu Charles River Laboratories in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die negativen Einschätzungen, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer Einstufung des Unternehmens als "Schlecht". Zudem lassen sich in diesem Zeitraum sechs Handelssignale ermitteln, wovon keines als positiv einzustufen ist. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion daher der Auffassung, dass die Aktie von Charles River Laboratories bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating, da 0 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen von Analysten vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Charles River Laboratories vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Charles River Laboratories liegt bei 207,5 USD, was eine negative Entwicklung des Aktienkurses um -16,85 Prozent bedeuten würde, da der Kurs zuletzt bei 249,56 USD notierte. Daher erhält das Kursziel das Rating "Schlecht". Die Analysten-Untersuchung führt insgesamt zur Einstufung "Neutral".