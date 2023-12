Charles River Laboratories Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Charles River Laboratories hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse von Social Media, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber dem Unternehmen eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Charles River Laboratories daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Charles River Laboratories im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,53 Prozent erzielt, was 41,69 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Vergleich zur Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt die Aktie sogar 51,17 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite von 31,64 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 3 neutrale und keine negativen Einstufungen für die Charles River Laboratories-Aktie abgegeben. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 241,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1,21 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten als "Neutral" und einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".