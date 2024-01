Charles River Laboratories Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Charles River Laboratories verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,53 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Life Sciences Tools and Services" im Durchschnitt um 20,21 Prozent, was bedeutet, dass Charles River Laboratories im Branchenvergleich eine Underperformance von -39,73 Prozent aufweist. Der Gesundheitspflegesektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 24,98 Prozent, und hier lag Charles River Laboratories 44,51 Prozent unter dem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Charles River Laboratories 3 Mal eine Einschätzung als "Gut" und 3 Mal als "Neutral" gegeben, während das Rating "Schlecht" nicht vergeben wurde. Langfristig erhält das Unternehmen von institutioneller Seite aus daher das Rating "Gut". Es gab keine Analystenupdates zu Charles River Laboratories im letzten Monat. Die Analysten prognostizieren eine Kursentwicklung von 6,49 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 226,93 USD und setzen ein mittleres Kursziel von 241,67 USD. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten das Unternehmen daher als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Charles River Laboratories-Aktie auf längerfristiger Basis bei 200,83 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 226,93 USD deutlich darüber liegt (+13 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 202,31 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs (+12,17 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Charles River Laboratories basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Charles River Laboratories 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten geben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.