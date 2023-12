Charles River Laboratories Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Aktienkurs von Charles River Laboratories in der Branche "Gesundheitspflege" weist eine Rendite von -19,53 Prozent auf, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 22,63 Prozent, wobei Charles River Laboratories mit 42,16 Prozent deutlich darunter liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Charles River Laboratories-Aktie mit 238,84 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 199,66 USD liegt (+19,62 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 195,91 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber liegt (+21,91 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aktie beträgt aktuell 15,94 und liegt somit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 104. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Charles River Laboratories ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung und einem "Gut"-Rating führt.