Charles, Colvard Aktie: Das hat Konsequenzen!

Charles & Colvard: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die aktuelle Dividendenrendite von Charles & Colvard liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 607,36 Prozent in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Charles & Colvard-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,78 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,41 USD liegt somit deutlich darunter, was einer Differenz von -47,44 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Charles & Colvard als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 34,41 insgesamt 45 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 62,16 im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter".

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche zeigt sich, dass Charles & Colvard in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,5 Prozent erzielt hat. Dies steht im Kontrast zu einem Durchschnittsrückgang von -1,57 Prozent in der Branche, was zu einer Underperformance von -59,93 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor weist Charles & Colvard eine Unterperformance auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich für Charles & Colvard eine gemischte Bewertung, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die technische Analyse, die fundamentale Analyse und den Branchenvergleich. Anleger sollten daher bei ihren Investitionsentscheidungen alle diese Aspekte sorgfältig berücksichtigen.