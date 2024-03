Charles, Colvard Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Aktienkurs von Charles & Colvard wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,58 Prozent auf, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 55,4 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt bei -6,86 Prozent, und Charles & Colvard liegt aktuell 54,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Charles & Colvard-Aktie beträgt aktuell 66, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich (Wert: 52,63), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität für Charles & Colvard, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.

Fundamental betrachtet weist Charles & Colvard ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,41 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 40,19 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.