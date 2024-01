Charle Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Indikatoren für die Bewertung von Aktienkursen sein. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Charle auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Charle. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Charle derzeit um 3,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 13,64 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Basierend auf dem RSI ist die Charle derzeit überkauft, was zu einer Einstufung von "schlecht" führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Gesamteinstufung des RSI als "schlecht" bewertet.