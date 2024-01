Charle Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Charle liegt bei 20, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,07 und deutet auf eine „Neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Einschätzung daher als „Gut“ eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Charle in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von „Neutral“ führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz üblich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Auch hier wird die Aktie als „Neutral“ eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Charle bei 384,62 JPY geführt, was als „Gut“ eingestuft wird. Der Abstand zum Aktienkurs von 456 JPY beträgt +18,56 Prozent. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei +6,12 Prozent, was ebenfalls als „Gut“ eingestuft wird. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume „Gut“.