Charle Aktie: Was noch aussteht!

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Charle lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergeben interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dabei hat die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Wert Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit für Charle in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Charle aktuell bei 409,48 JPY. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 515 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +25,77 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Charle-Aktie derzeit ein Niveau von 488,74 JPY angenommen, was einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Charle wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Charle ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Charle-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,24 und ein Wert für den RSI25 von 42,25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.