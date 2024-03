Charle Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Charle als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Charle-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 80,77 und ein RSI25-Wert von 41,16. Dadurch wird die Gesamtbewertung des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Charle-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 404,03 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 517 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +27,96 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (478,24 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,1 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie auch auf dieser Basis ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Charle eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt, was auch durch die neutralen Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen bestätigt wird. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Charle daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Charle. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant geändert. Daher wird das Sentiment und der Buzz um Charle insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Charle-Aktie sowohl auf Basis des RSI als auch der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating, während die Anlegerstimmung und das Sentiment ebenfalls als "Neutral" eingestuft werden.