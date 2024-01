Chariot Oil, Gas Aktie: Das kann keiner glauben

Die Aktie von Chariot zeigt momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11.99%. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) weist Chariot aktuell einen 7-Tage-RSI von 77,61 Punkten auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 79,32 eine überkaufte Situation. Beide Werte führen zu einer negativen Bewertung für Chariot in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Chariot bei 14,82 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,98 GBP liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 und GD50.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für die Aktie von Chariot in den letzten Wochen kaum verändert haben. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt die Analyse eine neutrale Bewertung für die Aktie von Chariot aufgrund der verschiedenen Kriterien.