Chariot Oil, Gas Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Bei Chariot gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung oder im Buzz. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die die Stimmung beeinflussen könnten. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine wesentlichen Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Chariot daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 14,82 GBP liegt. Der aktuelle Aktienkurs von 9,98 GBP liegt damit um -32,66 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -24,05 Prozent, was erneut ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger spielt auch eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Chariot auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Chariot in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,16 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt nur um -12,26 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -21,9 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor liegt Chariot mit einer Rendite von -21,9 Prozent unter dem Durchschnitt von -12,26 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.