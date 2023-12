Chargeurs Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen in Bezug auf die Stimmung oder die Häufigkeit der Kommunikation über die Aktie von Chargeurs. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Dies bedeutet, dass weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Chargeurs liegt aktuell bei 35,87 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 ergibt sich ein ähnliches Bild, da auch hier keine Über- oder Unterbewertung festgestellt wurde. Daher wird das Wertpapier in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Chargeurs-Aktie von 8,79 EUR mit -21,17 Prozent Abstand vom GD200 (11,15 EUR) im "Schlecht"-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt jedoch ein "Gut"-Signal, da der Abstand +10,43 Prozent beträgt. Zusammen ergibt dies eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt keine deutlich positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf die Aktie von Chargeurs. In den sozialen Medien wurde sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.