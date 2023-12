Chargeurs Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Chargeurs wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 2,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass Chargeurs überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 22,16, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Chargeurs gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chargeurs für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Chargeurs-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,99 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (11,7 EUR) weicht somit um +6,46 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 8,52 EUR eine Abweichung von +37,32 Prozent auf, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Chargeurs-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral". Insgesamt zeigt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung für Chargeurs.