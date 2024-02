Charge Enterprises im Check!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu beurteilen. Wir haben die Aktie von Charge auf diese Faktoren hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Charge zeigt keine signifikanten Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern geben wir der Aktie von Charge bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Charge derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,55 USD, womit der Kurs der Aktie (0,092 USD) um -83,27 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,12 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -23,33 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Charge-Aktie überkauft ist, weshalb wir ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstagen wird hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Charge damit ein "Schlecht"-Rating.

Unsere Analysten haben Charge auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Charge in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Charge hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.