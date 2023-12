Charge Enterprises Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum zu betrachten. Für die Aktie von Charge zeigt der RSI einen Wert von 79,07 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, weist mit einem Wert von 79 auf eine Überkauftheit hin. Daher wird die Aktie auf Basis des RSI als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zur Aktie von Charge in den letzten Wochen. Dies führt dazu, dass das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft wird, basierend auf der Anlegerstimmung.

Auf der anderen Seite war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Charge in den sozialen Medien zu beobachten. Dies führt dazu, dass die Aktie von unserer Redaktion mit "Schlecht" bewertet wird. Die erhöhte Diskussion und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien führen jedoch zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Charge-Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der letzten 50 Handelstage (GD50) deutlich darunter liegt. Daher wird das Unternehmen aus charttechnischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Charge sowohl auf Basis des RSI, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.