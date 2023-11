Charge Enterprises Aktie: Was soll man davon noch halten?

Investoren: Die Diskussionen auf den sozialen Medien lassen stark darauf schließen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel positiv sind. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Kommentare gepostet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Charge bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen gesetzt werden. Der RSI der Charge liegt bei 97,53, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen. Der RSI für die Charge liegt bei 66, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Sentiment und Buzz: Bei Charge konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies zeigt sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Charge negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Charge daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage hinweg ergibt sich für die Charge-Aktie ein Durchschnitt von 0,82 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.159 USD, was einem Unterschied von -80,61 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (0,38 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-58,16 Prozent), wodurch die Charge-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Charge daher in der einfachen Charttechnik mit "Schlecht" bewertet.